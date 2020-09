Olympisches Format feiert Österreich-Premiere

Mit dem UPPER AUSTRIA KiteFoil Grand Prix Traunsee 2020 feiert ein olympisches Format seine Österreich-Premiere im Salzkammergut. Von 15. bis 20. September steigt die erste Formula Kite Mixed Relay European Championship in der Freizeitanlage Rindbach in Ebensee. Rund 30 Teams werden an fünf Tagen um den Europameistertitel kämpfen. Zudem findet am Wochenende das Lakeventure mit den besten Kite-Freestyler in der Traunmündung seine Fortsetzung.

Die Formula Kite Mixed Relay European Championship wird heuer erstmals in Österreich ausgetragen. Das am Traunsee vorgesehene Format mit Mixed-Teams, bestehend aus einer Athletin und einem Athleten, ist bereits ins Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris aufgenommen worden. Somit steigt vor der Kulisse des Traunsteins ein europäischer Top-Bewerb auf olympischem Niveau. Rund 30 Paarungen werden für diese Competition, die nach den Einzel-Europameisterschaften im polnischen Puck den zweiten Saisonhöhepunkt 2020 darstellt, erwartet.

Traunmündung wieder Kite-Freestyle-Areal

Die Trendsportveranstaltung Lakeventure – wenn auch Corona-bedingt in kleinerer Form – findet diesen Herbst auch für die Kite-Freestyler seine Fortsetzung. Am Wochenende von 18. bis 20. September wird in der Traunmündung ein Kite-Freestyle-Bewerb ausgetragen. Die besten Athleten rund um Lokalmatador Stefan Spiessberger haben ihr Interesse an dieser Veranstaltung bereits bekundet.

Programm und weitere Informationen: www.kitefoil-traunsee.at