Daniel Danklmaier muss nach einer Verletzung beim Riesentorlauftraining pausieren.

Innsbruck. Speed-Spezialist Daniel Danklmaier hat bei einem Riesentorlauftrainingssturz in Saas-Fee eine Meniskusverletzung im rechten Knie erlitten. Wie der Österreichische Ski-Verband (ÖSV) am Mittwoch bekanntgab, muss der 27-Jährige, der in Innsbruck bereits operiert worden ist, vier bis sechs Wochen mit dem Training aussetzen.