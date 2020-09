Erneut über 500 Neuinfektionen in Österreich

502 neue Fälle gibt es in Österreich, 258 davon betreffen Wien. Besorgt ist man dort aber nicht.

Für Mittwoch hat das Innenministerium 502 Corona-Neuinfektionen für Österreich gemeldet. Die Zahl liegt nun schon den zweiten Tag in Folge über 500, nachdem am Vortag 520 Neuinfektionen gemeldet wurden. Dienstag wie Mittwoch waren die vergleichsweise hohe Zahl aus Wien ausschlaggebend. Die Bundeshauptstadt hat am Mittwoch 258 Neuinfektionen gemeldet. Während am Dienstag die 340 Neuinfektionen mit einem abgearbeiteten Rückstau erklärt wurden, hat man einen Tag später keine Erklärung für den Anstieg parat.

258 Fälle an einem Tag seien nicht außergewöhnlich, heißt es vom Sprecher des medizinischen Krisenstabs zur „Presse“, zumal die Neuinfektionen am Wochenende sehr gering gewesen seien. Manchmal komme es zu einer zeitlichen Verschiebung. „Aussagekräftiger ist der Sieben-Tages-Schnitt.“ Dieser liege aktuell bei 155 Neuinfektionen - und ist somit etwas höher als jener von vergangenener Woche (127).

Große neue Cluster hätten sich aber nicht gebildet. „Die Ansteckungswege sind die gleichen, vor allem im familiären Bereich“, so der Sprecher.

Statistik

Bundesweit gab es bisher 30.583 Erkrankte, 747 Personen sind an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 25.764 wieder genesen. Aktuell befinden sich 197 Personen aufgrund des Virus in krankenhäuslicher Behandlung, davon 36 auf Intensivstationen.

Die Neuinfektionen nach Bundesländern:

Burgenland: 9

Kärnten: 2

Niederösterreich: 57

Oberösterreich: 73

Salzburg: 2

Steiermark: 11

Tirol: 76

Vorarlberg: 14

Wien: 258

