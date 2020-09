Griechenlands größtes Flüchtlingslager ist ausgebrannt

Ein Feuer zerstörte das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Tausende Menschen sind obdachlos.

Noch ist nicht genau geklärt, was in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Moria auf der Ostägäis-Insel Lesbos geschah. Die Folgen waren jedenfalls dramatisch: Gegen Dienstag 23 Uhr brach außerhalb des umzäunten Areals des größten griechischen Flüchtlingslagers ein Feuer aus. Die Zeltstadt ging in Flammen auf, das Feuer griff rasch auf das Kernlager über und dieses wurde zum größten Teil zerstört. An die 13.000 Lagerbewohner mussten in Sicherheit gebracht werden oder flüchteten selbstständig. Berichte von Verletzten oder Toten gab es Mittwochvormittag keine, alle dürften Container und Zelte rechtzeitig verlassen haben.