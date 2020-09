Mick Schumacher könnte in Mugello sein Formel-1-Debüt geben

Mick Schumacher könnte deutschen Medienberichten zufolge schon an diesem Wochenende erstmals in der Königsklasse antreten.

Schneller als gedacht könnte Mick Schumacher zu seinem Debüt in der Formel 1 kommen. Nach Informationen von RTL/ntv soll der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher schon an diesem Wochenende in Mugello in einem Cockpit sitzen. Für welches Team der 21-Jährige fahren wird, ist demnach noch unklar.

Ein Einsatz im Ferrari, für die Scuderia ist es der 1000. GP in der Formel 1, scheint indes ausgeschlossen. Möglich erscheint ein Start in den Scuderia-Kundenteams Alfa Romeo oder Haas, allerdings vorerst wohl nur im freien Training am Freitag.

Mick Schumacher gehört der Ferrari-Nachwuchsakademie und fährt derzeit in der Formel 2. Zuletzt triumphierte er ausgerechnet in Monza, der Heimat des italienischen Rennstalls.

(red)