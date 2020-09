Vorerst keine Reisebeschränkungen für Tschechien

„Wir beobachten die Situation ganz genau“, teilte das Außenamt mit, nachdem die Corona-Zahlen in Tschechien stark angestiegen sind.

Trotz des hohen Anstiegs an Coronavirus-Neuinfektionen in Tschechien plant Österreich vorerst keine Reisebeschränkungen gegenüber dem Nachbarland. Die epidemiologische Lage werde aber genau beobachtet, teilten das Gesundheitsministerium und das Außenministerium am Mittwoch mit.

Die Frage, ob eine Grenzschließung oder Reisewarnung erwogen würden, verneinte eine Sprecherin des Außenamts. "Nein. Wir handhaben das so, wie bei allen anderen Ländern und beobachten die Situation ganz genau". Und sie ergänzte: "Wenn nötig, werden wir in Absprache mit den Experten der anderen beteiligten Ressorts Schritte setzen."

Eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums betonte, dass "seit Anbeginn der Coronakrise sämtliche Maßnahmen unter ständiger und genauer Evaluierung der epidemiologischen Lage im In- und Ausland getroffen" würden. "Sollte es zu Adaptionen kommen, werden wir diese rechtzeitig kommunizieren."

Grenzen Anfang Juni geöffnet

In Tschechien breitet sich das Coronavirus rasant aus. Allein am Dienstag gab es über 1160 Neuinfektionen. Zum Vergleich: In Österreich wurden 502 neue Fälle gemeldet. Zu Beginn der Coronakrise galt Tschechien als Musterschüler. Mit dem Lockdown im März wurden die Grenzen mit wenigen Ausnahmen für Pendler, familiäre Gründe oder die medizinische Behandlung dicht gemacht. Anfang Juni wurden die Grenzen zu den Nachbarländern wieder geöffnet.