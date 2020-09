US Open: Eine Kulisse, wie gemacht für Underdogs

Jennifer Brady in New York.

Geisterspiele erhöhen die Chancen für Außenseiter, diesen Schluss legen die US Open nahe. Paradebeispiel ist Halbfinalistin Jennifer Brady, die dank leerer Ränge eindrucksvoll durchs Turnier marschiert.

New York/Wien. Gleich zwölf Doppelfehler hat Alexander Zverev in seiner Viertelfinalpartie serviert. Ein richtig lautes Raunen wäre da durch die normalerweise 24.000 Zuschauer im Arthur Ashe Stadion gegangen. Ob der coronabedingt leer gebliebenen Ränge bei den US Open blieb dem Deutschen ein solches erspart, Zverev fing sich, rang Borna Ćorić noch in vier Sätzen nieder und zog ins Halbfinale ein (gegen Pablo Carreño Busta).