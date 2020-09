Sommerbetrieb im Wiener Corona-Winter

In Wien werden diesen Herbst und Winter Schanigärten analog zu den Regelungen im Sommer möglich sein, die strengen Regulative für Winterschanigärten werden ausgesetzt. Aber Gastronomen werden dafür zahlen müssen.

Wohl keine Bälle, keine großen Feste, kaum Parties oder Konzerte im sonst so vollen Wiener Herbst-Kalender, ob und wie die Christkindlmärkte stattfinden können ist auch fraglich und ob man sich in geschlossenen, beheizten Räumen, in vollen Restaurants oder Bars angesichts nun doch stark steigender Infektionszahlen im Herbst und Winter wohlfühlen wird? Eher fraglich.