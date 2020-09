Eine Elektra, die immer noch (zu)packen kann

Im Triumph kehrt Franz Welser-Möst mit einer neu besetzten „Elektra“ an die Wiener Staatsoper zurück. Harry Kupfers legendäre Inszenierung der Strauss-Oper bietet jetzt und in Zukunft wieder zeitlos starkes Musiktheater.

Keines der Corona-Gebote an der Wiener Staatsoper wird vom Publikum derzeit so lustvoll ignoriert wie das Ersuchen der Direktion, auf Bravo- und Buhrufe zu verzichten. Wen wundert's? Für die Musikliebhaber im Auditorium bedeutet Oper nicht zuletzt, den eigenen Emotionen freien Lauf zu lassen. Gerade bei einem so monumentalen, auf- und durchrüttelnden Stück wie Richard Strauss' „Elektra“. Also brandete schon als Willkommensgruß Jubel für Franz Welser-Möst auf, der nach über sechs Jahren erstmals wieder im Haus am Ring ans Pult trat.