Nintendo will Produktion der Spielkonsole Switch massiv ausbauen

Der Spielehersteller will um ein Fünftel mehr Spielekonsolen Switch bauen. Der Boom verdankt sich nicht nur der Corona-Krise.

Angesichts kletternder Nachfrage in Zeiten der Corona-Pandemie will Nintendo die Produktion seiner Spielkonsole Switch um ein Fünftel ausweiten, hat die Finanznachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen erfahren. Entsprechend – so die Insider – erhöht der japanische Konzern das Absatzziel für das Geschäftsjahr 2020 nun auf bis zu 30 Millionen Geräte.



Im August hatte Nintendo die Produktionsvorgabe für die Konsole, die wie ein Hybrid aus den Klassikern Wii, Gamecube und Gameboy wirkt, von 22 Millionen auf rund 25 Millionen Geräte angehoben. Die Steigerung hatte sich jedoch nicht als ausreichend erweisen.



Auslastung bei 120 Prozent



Den informierten Kreisen zufolge arbeiten die Produktionsstätten bei 120 Prozent der eigentlich vorgesehenen Kapazität.



Schub für das Nintendo-Geschäft bringt nicht nur der in der Coronazeit geschaffene Trend zum Zuhausebleiben, sondern auch der Erfolg des Spiels Animal Crossing: New Horizons.



Für das im Juni zu Ende gegangene Quartal meldete das Spieleunternehmen aus Kyoto eine erhebliche Ergebnisverbesserung. Die Unternehmensaktie liegt gegenüber dem Jahreswechsel knapp ein Drittel im Plus und bewegte sich gestern im Bereich von 465 Euro.

„Unsere Daten deuten darauf hin, dass die Umstellung die Nachfrage noch nicht befriedigt hat“, sagte Katsuhiko Hayashi vom Branchenbeobachter Famitsu Group. „Zum Jahresende hin werden die Switch-Umsätze wahrscheinlich weiter an Dynamik gewinnen.“



Die Einführung einer erschwinglicheren Switch Lite-Variante Ende 2019 trug dazu bei, das potenzielle Publikum der Konsole zu erweitern. Im nächsten Jahr plant Nintendo für die Switch ein Modell-Upgrade, wie Bloomberg bereits berichtet hat. Zudem soll das Spieleangebot ausgebaut werden.



Aus Spieleentwickler-Kreisen ist zu hören, Nintendo lege in Bezug auf künftige Games Wert auf 4K-Auflösung (horizontale Bildauflösung in der Größenordnung von 4000 Pixeln, Anm.). Ein Unternehmenssprecher lehnte einen Kommentar ab.



Allgemein erfuhren Spielehersteller in der Coronazeit einen Geschäftsschub und gehören damit ähnlich wie Essenslieferanten und viele Techkonzerne zu den Krisengewinnern.

(Bloomberg/red.)