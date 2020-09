Briefing

Wir starten mit Ihnen live in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Das Wichtigste im Überblick:

Thiem im Halbfinale der US Open: Der 27-Jährige besiegt den Australier Alex De Minaur glatt in drei Sätzen. Er steht damit erstmals in seiner Karriere im Halbfinale der US Open. Dort trifft er nun auf den Russen Daniil Medwedew. Mehr dazu

Neues Feuer in Moria: Im durch eine Brandkatastrophe großteils zerstörten Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist am Mittwochabend ein neues Feuer ausgebrochen. Die Flammen loderten in einem Teil des Lagers, das von der vorangegangen Brandkatastrophe nur wenig betroffen war. Erneut kam es zu Chaos: Flüchtlinge rannten aus dem Lager, während ihre Zelte verbrannten.

Ex-Finanzminister Löger im Ibiza-U-Ausschuss: Der Ibiza-Untersuchungsausschuss geht nach der Befragung von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) am Donnerstag weiter. Als Auskunftsperson soll Ex-Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) kommen.