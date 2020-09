Über das Motiv und den Ablauf der Tat ist noch nichts bekannt.

In der Stadt Salzburg hat am Mittwochabend eine 42-Jährige in ihrer Wohnung vermutlich ihre achtjährige Tochter getötet. Danach wollte die Frau Suizid begehen. Einsatzkräfte trafen aber rechtzeitig ein und retteten sie. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Über das Motiv und den Ablauf der Tat war vorerst nichts bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt, so die Polizei am Donnerstag.

(APA)