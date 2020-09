Inge Chen, Sprecherin des grünen EU-Abgeordneten Thomas Waitz, wirft Integrationsministerin Susanne Raab „rassistische Dauer-Wahlkampfrhetorik“ vor.

„Chinatown und Little Italy für alle“ lautet der Titel einer Petition, die Inge Chen, Pressesprecherin des grünen EU-Abgeordneten Thomas Waitz, gestartet hat. „Wir fordern die Integrationsministerin Susanne Raab im Sinne ihres Titels auf, alle kulinarischen Grätzeln zu fordern und zu fördern, statt unsere kulinarische Landschaft durch Grenzen zu vernudeln“, heißt es darin.

Die ÖVP-Ministerin hatte bei der Präsentation des aktuellen Intgegrationsberichts erklärt, derzeit würden sich in Wien schon Problemzonen ähnlich jenen der französischen Banlieus bilden und sie wolle kein Little Italy oder Chinatown.

„Österreich ist mehr als nur Schnitzelland"

Das sei „grindige, rassistische Dauer-Wahlkampfrethorik“, kritisiert Chen. Die ÖVP betreibe Wien-Bashing und rücke Tag für Tag weiter nach rechts.

„Österreich war und ist immer schon mehr als nur Schnitzelland. Wir sind auch Knödel-mit-Ei-, Kebab-, Buchtln-, Humus-, Pho-, Pizza-, Mannerschnitten- und Tofu-Land“, wird in der Petition betont. Daher fordere man neben Little Italy und Chinatown auch „ein Little Vöcklabruck, ein Little Damaskus, Koreatown, ein Little Istanbul, ein Little Lagos, Little Bukarest, Little München und ein Little Kabul uvm. für alle und überall."

Raab solle als Zeichen ihres integrativen Leistungswillens „ein riesiges, rotes, chinesisches Tor am Anfang der Kettenbrückengasse errichten."

Mit Stand Donnerstagvormittag haben 249 Menschen die Petition unterzeichnet.

(kron)