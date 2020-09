Urteil um stinkenden Ziegenbock in Bayern

„Zoltans" strenger Duft stinkt einer Nachbarin seit Jahren. Nun hat das zuständige Landgericht Bayreuth deswegen ein - sagen wir es diplomatisch - mäßig klares Urteil gefällt.

Ein ziemlich streng riechender Ziegenbock namens „Zoltan" sorgt in einer kleinen Gemeinde im nordbayrischen Landkreis Kulmbach nahe Bayreuth seit fast drei Jahren für Stunk. Eine Nachbarin verklagte die Tierhalter, die auf einem geerbten Bauernhof eine kleine Ziegenherde besitzen und damit eigentlich eine Käserei ausbauen wollten, wegen des Gestanks des Bocks. Es ging um Unterlassung.

Doch das Urteil, das das zuständige Landgericht Bayreuth am Donnerstag fällte, ist, sagen wir, einigermaßen unklar. Die Halter müssten dafür sorgen, dass die Nachbarin „durch den Geruch nicht wesentlich beeinträchtigt wird", heißt es im Urteil. Aha. Was das konkret für Zoltan, die Landwirtschaft, das nachbarliche Verhältnis und überhaupt bedeutet, bleibt unklar.

Zoltan, ein Tier aus der Rasse Thüringer Waldziege, führt eine Herde mit rund 40 Muttertieren an. Sein ziegenbocktypischer Gerucht stinkt der Nachbarin gewaltig. Sie könne, so brachte sie etwa vor, ihre Wäsche nicht mehr im Freien trocknen, nicht mehr ihren Garten genießen und als Inhaberin eines Betriebs kaum noch Kunden empfangen.

„Er stinkt doch nur zur Paarungszeit"

Die Halter der Ziegen wehren sich gegen die Vorwürfe. Der Bock stinke nur zur Paarungszeit im Hochsommer. Inzwischen sei er extra in einem eigenen Gehege untergebracht.

"Wir gehen zwei Mal am Tag mit dem Bock am Strick durch die Herde." Dabei decke er gelegentlich eine Ziege. Das dauere nicht länger als zehn Minuten und müsse hinnehmbar sein - zumal die Nachbarin in ihrem Garten selbst vier Ziegen halte.

Auch der Richter konnte bei einem Termin zur Beweisaufnahme vor Ort, quasi einem Nasenschein, keinen besonders starken Geruch feststellen. Doch Zeugen und ein Gutachter hätten überzeugend dargelegt, dass "hier tatsächlich eine grenzwertige Situation besteht". Sollte Zoltan also wieder unerträglich stinken, was immer das heißt und wie das beweisbar sein soll, droht seinen Besitzern nun ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder eine Haftstrafe.

Sekret aus dem Kopfbereich mit Grundton Zitrone

Der strenge Geruch nach Ziegenbock geht übrigens von einem Sekret aus, das im Kopfbereich abgesondert wird und mächtig Eindruck auf Ziegenweibchen macht. Japanische Forscher untersuchten es vor einigen Jahren. Eine zentrale Substanz des Sekrets ist demnach ein Aldehyd namens 4-Ethyloctanal (C 10 H 20 O), das in Reinform leicht nach Zitrone riecht und direkt aufs Gehirn der Weibchen wirkt. An der Luft oxidiert die Verbindung allerdings rasch zu einer Säure, die streng riecht - eben „böckelt".

(APA/DPA/wg)