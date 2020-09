Weißrussland: Strafanzeige gegen Behörden wegen Morddrohung

„Lebendig oder zerstückelt" werde man sie ins Ausland bringen, sollen Geheimdienstler bei der jüngst gescheiterten Abschiebung zu ihr gesagt haben, behauptet Oppositionsaktivistin Maria Kolesnikowa. Sie versucht nun offenbar über den Rechtsweg, gegen das Regime vorzugehen.

Die inhaftierte weißrussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa hat nach ihrer Verschleppung bzw. „Entführung" Strafanzeige gegen die Behörden wegen Morddrohung gestellt. Das teilte die 38-Jährige in einer am Donnerstag veröffentlichten Stellungnahme mit.

Die Anzeige, die auch die Vorwürfe der Entführung sowie der Androhung einer Haftstrafe von 25 Jahren beinhaltet, richtet sich gegen den Geheimdienst KGB und gegen die Sonderpolizei zur Bekämpfung organisierter Kriminalität. Kolesnikowa (38) nennt nach Angaben ihres Stabs in Minsk die Namen der Beamten, die sie bedroht und ihr einen Sack über den Kopf gezogen hätten. Und sie betonte, dass sie die Männer bei einer Gegenüberstellung identifizieren können werde.

An der ukrainischen Grenze war Schluss

Kolesnikowa war am Montag in Minsk entführt und unter Androhung von Gewalt aufgefordert worden, das Land zu verlassen. Sie sollte in einem Auto in das Nachbarland Ukraine abgeschoben werden. Die Agenten hätten ihr dabei gesagt: entweder "lebendig oder zerstückelt", schrieb sie. Kolesnikowa hatte aber ihren Pass kurz vor dem Grenzübergang zerrissen und so ihre Abschiebung vereitelt, da die ukrainischen Zöllner sie so nicht einreisen ließen.

Sie habe Quetschungen von der gewaltsamen Aktion davongetragen, teilte ihre Anwältin Ljudmila Kasak mit.

Kolesnikowa, die viele Jahre in Deutschland als Musikerin in der Kulturszene aktiv gewesen war, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft in Minsk wegen des Vorwurfs der versuchten Machtergreifung. Ihre Anwältin Kasak bezeichnete die Vorwürfe als "absurden" Versuch, Andersdenkende mundtot zu machen. "Maria fühlt sich gut und wacker trotz des erlebten Stresses in den vergangenen zwei Tagen", sagte Kasak.

Bei Kundgebungen für eine Freilassung Kolesnikowas am Mittwoch in Minsk kam es zu zahlreichen Festnahmen. Die Sorge um die Politikerin ist groß. Belarus vollstreckt übriges als einziges Land in Europa noch die Todesstrafe - durch Genickschuss.

(APA/AFP)