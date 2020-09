Die angekündigten Koranverbrennungen und Heinrich Heine

(c) imago images/TT (TT via www.imago-images.de)

In Malmö löste die Koranverbrennung Ende August gewalttätige Gegendemonstrationen aus.

Am Samstag soll an fünf Orten von Stockholm der Koran brennen. Erst brennen Bücher, dann Menschen: Worauf sich Heines berühmter Satz ursprünglich bezog.

„Das war ein Vorspiel nur, dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Kein Schriftstellersatz wurde und wird im Zusammenhang mit den Bücherverbrennungen durch die Nationalsozialisten so viel zitiert. Wenige Jahre, bevor Heinrich Heine ihn niederschrieb, verbrannten Studenten auf dem Wartburgfest 1817 „undeutsche“ Schriften (die Nazis eiferten ihnen explizit nach). Häufig wird Heines Satz darauf bezogen – und dabei vergessen, um welche Art Bücherverbrennung es dabei eigentlich ging. In der Tragödie „Almansor“, aus der er stammt, geht es um eine Koranverbrennung.