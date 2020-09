Burmas Regierungschefin Aung San Suu Kyi (75) wurde wegen ihrer Haltung zu Untaten des Militäs an der moslemischen Rohingya-Minderheit aus der Gemeinschaft der Sacharow-Preisträger für geistige Freiheit geworfen.

Das Europäische Parlament hat Myanmars (Burmas) Regierungschefin Aung San Suu Kyi aus der Gemeinschaft des renommierten Sacharow-Preises für geistige Freiheit ausgeschlossen. Suu Kyi (75) könne damit offiziell nicht mehr an Aktivitäten der Preisträger des EU-Menschenrechtspreises teilnehmen, teilte das EU-Parlament am Donnerstag nach einer Entscheidung des Parlamentspräsidenten und der Fraktionsvorsitzenden mit.

Der Ausschluss sei eine Reaktion darauf, dass Suu Kyi weiterhin Verbrechen vor allem der Streitkräfte an der moslemischen Minderheit der Rohingya in Myanmar akzeptiere und es versäumt habe, in diesem Zusammenhang zu handeln, hieß es in der Erklärung.

Der Sacharow-Menschenrechtspreis wurde Suu Kyi damit aber nicht entzogen. Aus den Rängen der EU-Parlamentarier gibt es bereits seit Jahren immer wieder die Forderung, Suu Kyi die Auszeichnung komplett abzuerkennen. Sie hatte den Sacharow-Preis 1990 erhalten, als sie noch Oppositionsführerin gegen das birmanische Militärregime und unter Arrest war. 1991 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.

An Glanz verloren

2010 entließ die Militärregierung Myanmars sie aus ihrem 15 Jahre währenden Hausarrest. Suu Kyi war von 1988 bis 2011 Generalsekretärin der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) und ist seit 2011 Vorsitzende der Partei. Bei Nachwahlen zum birmanischen Unterhaus 2012 gewann sie einen Sitz und wurde Abgeordnete. 2015 gewann die NLD unter ihrer Führung bei der Parlamentswahl die absolute Mehrheit der Sitze und wählte 2016 Suu Kyis Parteifreund Htin Kyaw mithilfe einiger Kleinparteien mit einer Zweidrittelmehrheit zum Präsidenten.

Sie selbst wurde Regierungschefin, Ministerin des Büros des Präsidenten und Außenministerin von Myanmar. Seither hat sie in den Augen vieler Beobachter viel von ihrem Glanz verloren, etwa, weil sie Übergriffe des Militärs duldete und grundsätzlich autoritärer auftritt.

Der Sacharow-Preis wird seit 1988 vom Europäischen Parlament an Persönlichkeiten oder Organisationen verliehen, die sich für die Verteidigung der Menschenrechte und der Meinungsfreiheit einsetzen. Im vergangenen Jahr wurde der inhaftierte chinesisch-uigurischen Wirtschaftswissenschaftlers Ilham Tohti geehrt.

(APA/DPA)