Die Pandemie als Chance für Medien?

„Never waste a good crisis.“ Eine weltweit angelegte Untersuchung der Nachrichtenmedien während der Covid-19-Pandemie zeigt, wie wenig die Regierungen die Krise als Gelegenheit für medienpolitische Reformen nutzen.

Jimmy Lay ist ein mutiger Mann, und Medientycoon in Hongkong. Seine populäre Zeitung „Apple Daily“ steht im politischen Gegenwind, was ihm kürzlich eine Verhaftung wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen das von China durchgedrückte Sicherheitsgesetz eingetragen hat. Die Staatsmacht vermag den inzwischen wieder aus der Haft Entlassenen nicht einzuschüchtern. Aber was die Covid-19-Pandemie seiner Zeitung antut, lehrt auch ihn das Fürchten. In einem dramatischen Appell hat er sich an die Leserinnen und Leser gewandt und sie um den Abschluss von Abonnements gebeten. Dies sei der einzige Weg aus der wirtschaftlichen Krise, in die „Apple Daily“ wegen ausbleibender Werbung gerutscht ist.