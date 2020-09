"World Press Photo": Das Palmöl-Leid in Bildern

Mit diesem Bild eines verstorbenen Orang-Utan-Babys wurde Schroeder in der Kategorie Natur für das beste Einzelfoto ausgezeichnet.

Alain Schroeders Bilder von indonesischen Orang-Utans wurden in zwei Kategorien als „World Press Photo“ ausgezeichnet – zu sehen im Westlicht.

Einen Monat war der Affe alt, dessen Leiche auf dem Operationstuch liegt. Die Augen noch glänzend, der Mund geöffnet. Wenn Alain Schroeder von dem Moment erzählt, in dem er das Foto schoss, wird er emotional. „Es war sehr traurig“, sagt der belgische Fotograf.

Das Bild ist nun in der Galerie Westlicht im Rahmen der Ausstellung zum „World Press Photo“ zu sehen. Schroeder gewann mit „Saving Orang-Utans“ heuer gleich zwei Mal einen ersten Preis in der Kategorie Natur: Für das beste Foto und die beste Fotoserie.