Im Duell der bisher besten Spieler der US Open trifft Dominic Thiem auf den unnachahmlichen Daniil Medwedew.

New York/Wien. Die Frage an Daniil Medwedew, was er denn von den coronabedingt leeren Zuschauerrängen in New York hält, hat eine besondere Bedeutung. Der Russe, 24, und das US-Open-Publikum pflegen eine einzigartige Beziehung, die viel über den mitunter streitbaren Tennisprofi erzählt.