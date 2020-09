Wer braucht schon Shanghai, wenn er Stuttgart und Sofia haben kann?

Die Globalisierung wird rückabgewickelt, Protektionismus ist das Gebot der Stunde. Wie gut, dass wir Europäer auf den EU-Binnenmarkt bauen können.

Wer an Globalisierung denkt, denkt zunächst einmal an weltumspannende Lieferketten und gigantische Containerschiffe, an Megafabriken im chinesischen Perlflussdelta, die ihren Hunger nach Rohstoffen im Kongobecken und in Sibirien stillen, an sekundenschnelle Kapitaltransfers zwischen New York, London und Tokio und an interkontinentale Übernahmeschlachten. Kein Wunder, denn in der Globalisierung steckt das Wörtchen „global“, das diese breite Leinwand notwendig macht.