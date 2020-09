Feste feiern im Corona-Herbst

So gut besuchte Straßenfeste wie 2015, als die Mariahilfer Straße neu eröffnet wurde, wird es heuer kaum geben.

Mit dem Reindorfgassenfest startet heute eines der größeren Herbstfeste. Unter welchen Bedingungen können die heuer stattfinden?

Wien. Der September ist in Wien traditionell der Monat, in dem eine Straße nach der anderen zur Party-, Kultur-, Konzert- und Straßenfest-Meile wird. Heuer sind diese Feste rar(er), aber mit dem Reindorfgassenfest startet am Freitag eines der bekanntesten dieser Herbstfeste. Straßenfeste? Menschen, die sich durch Gassen drängen, zu Livemusik tanzen, trinken, einander fremde Kinder, die auf engem Raum zusammentreffen – wie kann das angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen gehen?