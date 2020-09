Gelb oder orange? Der Kampf um Wien

Das Kanzleramt machte Druck auf eine strengere Bewertung der Hauptstadt, das Gesundheitsministerium aber beharrte auf Gelb. Doch was würde eine neue Ampelfarbe bedeuten?

Wien. 20 Jahre ist es her, dass auf Wiens Straßen „Taxi Orange“ gedreht wurde. Während der ORF am Freitag einen Rückblick auf seine einstige Reality-Show ausstrahlt, wurde am Donnerstag in der Ampelkommission intensiv darüber debattiert, ob auf Wiens Straßen Orange Realität wird. Es ging um die Corona-Ampel, deren Farbe für die Hauptstadt umstritten ist. Und die Koalitionen sollen dabei sehr ungewöhnliche gewesen sein.

In der Ampelkommission sitzen Fachexperten sowie Vertreter des Bundes und der Länder. Dem Vernehmen nach waren Vertreter des Kanzleramts für eine Einstufung von Wien in der Farbe Orange – und die Stadt Wien hätte damit sogar leben können. Doch die Vertreter des Gesundheitsministeriums sollen so wie ihr Minister, Rudolf Anschober, gegen eine Änderung der Farbe für Wien gewesen sein. Letztlich standen die Signale daher darauf, dass Wien gelb bleibt. Indes waren Verbesserungen für die Städte Graz und Linz geplant, die von Gelb auf Grün gestellt werden dürften. Innsbruck hingegen dürfte gelb werden.

Vonseiten des Kanzlers, Sebastian Kurz, hat es geheißen, dass er sich von der Ampelkommission „schärfere Maßnahmen“ erwarte. Anschober hat hingegen erklärt, keine Indizien für eine Orangeschaltung Wiens zu haben. Schärfere Maßnahmen kann er sich aber vorstellen.

Eine Rolle könnte auch der Umstand spielen, dass in der Hauptstadt Gemeinderatswahlen anstehen. Und die Volkspartei in Konkurrenz zur rot-grünen Stadtregierung steht. „Bürgermeister Michael Ludwig muss endlich die Realität akzeptieren“, richtete ÖVP-Innenminister Karl Nehammer gestern dem SPÖ-Bürgermeister zum Thema Corona aus.

Die Retourkutsche kam in Form des roten Gesundheitsstadtrats Peter Hacker. „Nehammer kann's nicht lassen“, erklärte er gegenüber der Austria Presse Agentur. „Offenbar ist er schon im Wahlkampffieber“, meinte Hacker. Man setze eine fachliche Ampelkommission ein, und bereits vor deren Sitzung am Donnerstag seien politische Kommentare dazugekommen, kritisierte Hacker.

Faktum ist, dass die Coronazahlen in Wien stark gestiegen sind. 387 der bundesweit am Donnerstag verzeichneten 664 Neuinfektionen sind in der Bundeshauptstadt verzeichnet worden. „Ich fürchte mich auch nicht vor Orange“, meinte der Gesundheitsstadtrat. Und es brauche auch schärfere Regeln, Wien sei jedoch im „juristischen Dilemma“, nicht selbst dafür sorgen zu können.

Tatsächlich plant die türkis-grüne Bundesregierung zwar ein Gesetz, laut dem die Landes- und Bezirksebene strengere Regeln als im Bund beschließen können soll. Der Beschluss der Novelle verzögert sich aber. Also könnten Verschärfungen vorläufig nur vom Bund ausgehen. Die Änderung einer Ampelfarbe für eine Region löst freilich keine automatische Konsequenz aus.

Dafür brauchte es Verordnungen des Gesundheitsministers. Und auch dieser müsste aus dem von Experten für Orange erstellten Kriterienkatalog erst aussuchen, welche Punkte er umsetzt.

Babyelefant und Sperrstunde

Allerdings hat die Ampelkommission Vorstellungen davon, was Orange mindestens bedeuten soll. So sollte wieder ein Meter Mindestabstand zu haushaltsfremden Personen (vulgo Babyelefant) eingehalten werden. Diese Regel kann man aber ohne neues Gesetz nicht generell für die Öffentlichkeit aufstellen. Die bisherige Babyelefantenregel ist nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs gefallen, weil der Verordnung eine passende gesetzliche Grundlage gefehlt hat.

Die Sperrstunde in Lokalen soll bei Orange auf null Uhr vorverlegt werden, Veranstaltungen deutlich stärker reglementiert werden. In Schulen wären weitere Maßnahmen nötig, um Kontakte zu minimieren.

Dass der Mund-Nasen-Schutz grundsätzlich in allen Geschäften getragen werden muss, löste eigentlich bereits die in der Vorwoche vergebene Farbe Gelb aus. Bloß fehlt auch hier noch eine Rechtsgrundlage dafür, die Verordnung dazu will Anschober aber am heutigen Freitag kundtun.

An sich bedeutet Gelb „mittleres“, Orange „hohes Risiko“. Wann dieses besteht, ist aber eine Ermessensentscheidung, die sich nicht automatisch anhand von Zahlen errechnet. Eine Rolle spielen jedoch etwa das erhöhtes Auftreten von Fällen ungeklärter Quelle, aber auch eine hohe Auslastung von Intensivbetten. Letzteres ist in Wien nicht gegeben.

Aber auch bei einer Hinaufstufung im Ampelsystem dürften in Wien weiter Taxis fahren. Selbst, wenn sie kein „Taxi Orange“ sind.

