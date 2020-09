Obermoralisten und Finten

Was eint bei Corona Bund und Länder? Immerhin fragwürdige Ansagen.

Während die Corona-Zahlen steigen, geht das Niveau der politischen Debatte in die andere Richtung. Auf die Frage, ob Kritik an fehlerhaften Verordnungen von Minister Anschober gerechtfertigt war, meinte Vizekanzler Werner Kogler zuletzt in der „Kleinen Zeitung“, das „sollen die Obermoralisten entscheiden“.

Wer juristisch korrektes Handeln fordert, wenn Bürgerrechte beschnitten werden, ist also ein „Obermoralist“. Eine bemerkenswerte Einstellung, gerade für den Chef einer Partei, die sich moralisch gern oben sieht.

Umgekehrt ist klar, dass eine Pandemie Regeln braucht. Darum will Anschober stark betroffenen Bezirken direkte Vorgaben zur Prävention machen können. Für Oberösterreichs Landeshauptmann, Thomas Stelzer (ÖVP), sind das „juristische Finten“, die er ablehne, wie er mehreren Medien sagte.

Nun will der Nationalrat ein Gesetz beschließen, das dem Minister Durchgriffsrechte sichert. Und schon jetzt könnte er zumindest per Weisung, bei Masken wohl auch per Verordnung, dafür sorgen, dass Präventionspläne auf Bezirksebene umgesetzt werden. Eine echte Finte sieht anders aus.

Es ist die falsche Zeit für Machtkämpfe zwischen Bund und Land. Aber auch in einer Pandemie darf man rechtlich korrektes Handeln einfordern. Für beide Erkenntnisse muss man nicht einmal Obermoralist sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.09.2020)