Väter und Mütter sollen Pensionsbeitrag teilen

Die Regierung will die Pensionsbeiträge von Eltern bis zum zehnten Lebensjahr der Kinder automatisch auf beide gleich aufteilen. Das klingt fair, bringt rechtlich aber knifflige Fragen. Grundlegende Probleme löst das ebenfalls nicht.

Wien. In nur drei EU-Ländern ist der Pensionsunterschied zwischen Männern und Frauen größer als in Österreich. Als Maßnahme gegen Frauenaltersarmut will Türkis-Grün ein automatisches Pensionssplitting für Eltern. Heißt in den meisten Fällen: Ein Teil der Pensionsbeiträge des Mannes werden der Frau gutgeschrieben. Klingt fair, hat aber Pferdefüße.