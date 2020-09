Kreml wehrt sich gegen Pompeos Vorwürfe

Fall Nawalny. Der US-Außenminister sieht russische Spitzenbeamte als Drahtzieher des Giftanschlags.

Moskau/Berlin. Den Vorwurf von US-Außenminister Mike Pompeo, dass hinter der versuchten Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny „höchstwahrscheinlich hochrangige russische Beamte“ steckten, hat Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow als „inakzeptabel“ zurückgewiesen. „Jede direkte oder indirekte Andeutung einer Verwicklung russischer Regierungsvertreter in diese Affäre“ sei unannehmbar.

Laut Pompeo will auch die US-Regierung versuchen herauszufinden, wer für den Giftanschlag verantwortlich sei. „Die Welt hat sich darauf verständigt, dass normale Länder nicht so arbeiten, und dies wird sich für die Russen als kostspielig erweisen“, erklärte der US-Außenminister. Und: „Die USA werden ihren Teil dazu beitragen, dass derartige Dinge nicht wieder passieren.“ Peskow forderte am Donnerstag Berlin erneut dazu auf, Beweise für die „angebliche Vergiftung Nawalnys“ vorzulegen. Aus der deutschen Bundeswehr, deren Labor das Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe „zweifelsfrei nachgewiesen“ hat, verlautete, die Ergebnisse der Laboruntersuchungen seien der internationalen Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) übermittelt worden; der OPCW gehöre auch Russland an.

Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen laut „Spiegel“ inzwischen davon aus, dass Nawalnys Vergiftung die Operation eines russischen Geheimdiensts gewesen sei. In der Berliner Charité sind die Schutzvorkehrungen für Nawalny diese Woche verschärft worden. (AFP, Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.09.2020)