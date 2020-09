Internethandel. Corona hat dem E-Commerce einen großen Schub gegeben. Profitiert haben vor allem die Giganten. Profitieren können auch kleine Anbieter – Kreativität vorausgesetzt.

Die Coronapandemie hat den Internethandel auch in Österreich kräftig angekurbelt. Von Mai 2019 bis April 2020 stiegen die Distanzhandelsausgaben um sieben Prozent auf 8,7 Milliarden Euro. 54 Prozent der Ausgaben flossen an ausländische Anbieter, allen voran Amazon und Zalando, geht aus einer Studie der KMU-Forschung hervor. Im ersten Halbjahr 2020 soll das Online-Umsatzplus – ohne Nahrungsmittel (siehe dazu auch Seite K4) – bei ungefähr 30 Prozent liegen.

„Die Auswirkungen der Coronapandemie sind ein digitaler Urknall und ein digitaler Arschtritt“, sagt Handelsverband-Vizepräsident Harald Gutschi, der auch Chef der Unito-Gruppe (Otto, Universal, Quelle, Lascana, Oko) ist. Besonders gefragt seien heuer Möbel und technische Geräte, sagt Gutschi, verhaltene Nachfrage gebe es hingegen bei Textilien.

„Kleine nicht chancenlos“

Der Handelsverband-Vizepräsident appellierte an die heimischen Einzelhändler, die noch keinen Onlineshop haben, sich schnellstmöglich digital besser aufzustellen. „Man kann gegen die großen Anbieter bestehen, man muss aber kreativ sein“, sagte Gutschi.

Vor allem im Hinblick auf das Weihnachtsgeschäft gebe es allerdings dringenden Online-Handlungsbedarf. Der Unito-Chef erwartet aufgrund der Coronapandemie einen Kundenfrequenz-Rückgang im stationären Handel in der Weihnachtszeit von bis zu 50 Prozent.

Das sieht Peter Syrch ähnlich, der mit Sabine Jäger Austrian Limited gegründet hat, eine Plattform für Produzenten hochwertiger Produkte, denen ästhetische und handwerkliche Qualität wichtiger ist als Quantität. Syrch meint, dass Kunden die Kombination aus Tradition, Regionalität und Digitalität schätzen und gern online kaufen würden. Allerdings erwarten sie von allen Anbietern jenen Service, den sie von den Handelsgiganten gewohnt sind. Das ist durchaus ein Problem, denn Syrch registriert bei vielen Unternehmen „einen gewissen Respektabstand zur digitalen Welt“. Nicht nur, was Themen wie Logistik oder Zoll betrifft.

Er nennt das Beispiel Warenpräsentation: Im stationären Handel habe man gelernt, dass es Spezialisten für Licht, Arrangement und Gerüche gebe. Online überlasse man alles dem Webdesigner. Dabei brauche es u. a. Texter und Fotografen. „Im Geschäft ist es nicht so wichtig, ob der Apfelsaft ein (schönes) Etikett hat“, sagt Syrch. Doch online sei der beste Saft ohne Etikett und perfektes Bild so gut wie unverkäuflich.

Technik allein reicht nicht

Syrchs Botschaft: „Bloße Technik allein“, und werde sie noch so gut beherrscht, reiche nicht, um im E-Commerce erfolgreich zu sein. Man müsse die Produkte, wie er es nennt, „lifestylig“ inszenieren: Für Trachtenmodenhersteller arrangierte Austrian Limited etwa ein Shooting auf dem New Yorker Times Square: „Man muss lokale Güter mit internationalen Bildern verknüpfen, um eine Chance zu haben, wahrgenommen zu werden.“ Oder sich Testimonials bedienen – auch sie sorgten, gut platziert, für Aufmerksamkeit. Austrian Limited hat kürzlich Victoria Swarovski als Modell engagiert und 14,3 Millionen Leserkontakte in Österreich und Deutschland generiert.

All das schließe nicht aus, die Regionalität zu betonen. Denn gerade im Corona-Lockdown habe man gesehen, dass Konsumenten, so wie sie es auch im stationären Handel tun, ein Auge darauf geworfen hätten, wie und wo Produkte hergestellt werden.

Wie ist die aktuelle Situation für Österreichs Internethändler? Sie haben etwas Boden gegenüber der ausländischen Konkurrenz wettgemacht. Der Anteil der ausländischen Anbieter am heimischen Online-Umsatz sank um drei Prozentpunkte auf 54 Prozent.

Rund ein Viertel der Distanzhandel-Ausgaben entfielen zuletzt auf den Bereich Bekleidung und Textilien. Die Ausgaben dafür stiegen um vier Prozent auf 1,95 Milliarden Euro. Bei Elektro-/Elektronikgeräten und Handys gab es ein Plus von drei Prozent auf 1,2 Milliarden Euro. Bei Möbeln registrierten die Onlineshops ein Plus von drei Prozent auf 600 Millionen Euro, bei Kosmetik ein Plus von 17 Prozent auf 340 Millionen Euro und bei Sportartikeln ein Plus von elf Prozent auf 490 Mio. Euro.

„Bauchiges U“

Zu Umsatzrückgängen kam es hingegen bei Büchern, Zeitschriften und Schreibwaren (minus drei Prozent auf 610 Millionen Euro) und Schuhen/Lederwaren (minus zwei Prozent auf 480 Millionen Euro). Bücher, Zeitschriften und Schreibwaren würden wieder vermehrt im stationären Einzelhandel eingekauft.

Rainer Will vom Handelsverband erwartet aufgrund der Coronakrise ein „bauchiges U“ bei der Umsatzentwicklung im Einzelhandel. Das Plus im Onlinegeschäft könne heuer nicht den Umsatzrückgang im stationären Handel ausgleichen. Die coronabedingt hohen Arbeitslosen- und Kurzarbeitszahlen würden die Kaufkraft dämpfen. (ag./mhk)

