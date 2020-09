Arbeitswelten. Sein Ruf war schon vor Covid-19 nicht der beste. Doch ganz hat sich das Großraumbüro noch nicht überlebt. Selbst wenn es in diesen Tagen oft ein Desksharing bedeutet.

Wo zu Jahresbeginn noch geschäftig im Großraumbüro gearbeitet wurde, ist es jetzt annähernd menschenleer. Plätze müssen frei bleiben, schließlich gilt es den nötigen Abstand einzuhalten. Und es wurden Barrieren aufgebaut.

Das, woran Jahrzehnte gearbeitet wurde, nämlich die Menschen zusammenzuführen, werde jetzt aufgrund von Covid-19 über Bord geworfen, sagt Andreas Gnesda, der das Beratungsunternehmen Teamgnesda für die Suche, Auswahl und Gestaltung von Büroimmobilien führt. Das Großraumbüro, also ein Raum mit mindestens acht bis zehn Arbeitsplätzen, habe den Ruf, die Ansteckungsgefahr zu fördern – auch wenn diese am Empfang, beim Kopierer, in Küche oder Toiletten möglicherweise höher sei. Dieser Ruf sei zwar nicht das Ende, aber: „Das Großraumbüro ist angezählt“, sagt Gnesda.

„Wir haben aus dem Lockdown gelernt, dass wir sehr effizient mobil arbeiten können“, sagt A1-Personalchef Fred Mahringer. „Das wirkt sich nachhaltig auf eine andere und reduzierte Nutzung unserer Büroräumlichkeiten aus.“ Das Telekom-Unternehmen evaluiert, wie es bestehende Arbeitsräume weiterentwickeln könnte.

Das Großraumbüro biete derzeit die Flexibilität für unterschiedliche Belegungsdichten, die tage- und wochenweise differieren können: Birgit Thurner, Projektmanagerin bei Inter-pool Immobilien, meint, „die Offenheit der Fläche unterstützt, zu bemerken, wer da ist. Nicht nur im eigenen Team.“ Was die teamübergreifende Kommunikation stärke. Verbunden sei das meist mit Desksharing. Wie hoch die „sharing ratio“ anzusetzen sei, werde heftig diskutiert und hänge, sagt Thurner, von der Unternehmensstrategie und vom Willen und Wollen der Mitarbeiter ab. Und diese sind oft wenig angetan.

„Die Begeisterung für das Großraumbüro ist schon vor Corona an ihre Grenzen gestoßen“, sagt Alexandra Winterauer-Wörgetter, HR Managerin bei KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte. In der Kanzlei hätten auch die Konzipienten Einzelbüros. Desksharing sei zwar ein Thema, vor allem für Kollegen, die nicht täglich im Haus seien. Aber, sagt Winterauer-Wörgetter, „gerade für junge Mitarbeiter ist es bei aller Flexibilität wichtig einen eigenen Platz zu haben. Einen, von dem sie sagen: ,Da bin ich zu Hause.‘“

Das Büro als (Sehnsuchts-)Ort der Begegnung hat aber keinesfalls ausgedient. Denn es bleibe der beste Platz für kollaborative Tätigkeiten und für Kommunikation, womit nicht nur Meetings gemeint sind. Für konzentriertes Arbeiten sei das Home-Office in manchen Fällen eine bessere Option als das Office, sagt Gnesda. Das treffe sich mit dem Wunsch vieler Mitarbeiter, zwei bis drei Tage von außerhalb des Büros zu arbeiten. Das bedeute, sagt Gnesda, dass der Bedarf an Büroflächen um 20 Prozent zurückgehen werde.

Dann werden auch die Großraumbüros nicht mehr so menschenleer wirken. Denn, sagt Gnesda, „ein leeres Büro ist schlimmer als ein volles“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2020)