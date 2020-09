Ein Vorschlag für eine Sprache für alle

Gastbeitrag. Fans gendergerechter Sprache und ihre erbitterten Gegner sind in Grabenkämpfe verwickelt. Dabei gibt es Aussicht auf Frieden.

Es gibt wohl kaum ein Thema, das sich so dermaßen als medialer Dauerbrenner etabliert hat wie die Gendersprache. Kaum ein Tag vergeht, an dem Genderfans nicht neue Regeln ersinnen, um die gesamte Menschheit sprachlich möglichst divers abbilden zu können. Mit derselben Regelmäßigkeit gibt es einen Aufschrei im sprachpuristischen Lager, das auf die Einhaltung geltender Rechtschreib- und Grammatikregeln pocht, denen die Gendersprache nicht folgt.

Beide Seiten sind zwischenzeitlich in einen Grabenkampf verwickelt, den niemand mehr gewinnen kann. Kein dauerhafter Friede in Sicht? Ich meine doch.

Den größten Kollateralschaden in diesem Gefecht erleidet zweifellos die Sprache selbst: grammatikalisch gebeutelt, stilistisch zerzaust, ungeliebt. Der Allgemeinheit wird sie in dieser Form als Wunderwaffe gegen mangelnde Sprachvielfalt angepriesen, verbunden mit losen Empfehlungen bis hin zu strengen Verpflichtungen, dieses stumpfsinnige Wortgemetzel in der öffentlichen Verwaltung zu verwenden und an Schulen und Hochschulen sogar einzufordern – eine bildungspolitische Kapitulation. Schulbücher wurden umgeschrieben, Amtsstubendeutsch auf Genderdeutsch getrimmt, und selbst Anne Will stolpert in der ARD-Talkrunde neuerdings über den gesprochenen „Gendergap“. Doch in beiden Lagern wird weiterhin Munition gesammelt, man schaut einander über die Verteidigungslinie grimmig an, und jede Seite meint, die jeweils bessere Lösung zu haben.

In der Sache selbst, nämlich dass eine Sprache alle Menschen gleichermaßen ansprechen und vertreten soll, sind sich wohl alle einig – aber wo liegt dann eigentlich das Problem?

Das Problem sind die geschlechtsbezogenen Personenbezeichnungen, im Gegensatz zu neutralen Begriffen wie Mensch, Gast oder Mitglied. In der Regel wird das generische Maskulinum zur allgemeinen Bezeichnung von Personen benutzt, was viele heute nicht mehr als zeitgemäß empfinden. Natürlich ist allgemein bekannt, dass es einen Unterschied zwischen dem grammatikalischen und dem biologischen Geschlecht gibt, aber an diesem Punkt der Diskussion waren wir bereits und sind trotzdem nicht weitergekommen.

Die Sprache, das Trennende

Sprache ist entgegen ihrem Zweck zu etwas ungemein Trennendem geworden. Menschliche Diversität, wie sie heute empfunden und gelebt wird, bildet Genderdeutsch trotzdem nicht ab, denn gab es bislang allgemein männliche Personenbezeichnungen, sehen die gendersensiblen Varianten mit Sternchen, Unterstrich oder Gendergap nun eher weiblich aus. Das soll auch so sein, jubeln die einen, wir hatten ja lang genug eine männlich dominierte Sprache. Das darf so nicht sein, empören sich die anderen, es gibt Regeln, und die gelten nach wie vor. So sind z. B. Partizipien zur Bezeichnung von Personengruppen ebenso falsch wie unlogisch, denn „lesend“ ist jemand für die exakte Dauer dieser Tätigkeit. Etliche wiederum fühlen sich von keiner der beiden Varianten angesprochen und gehen im Kampf um die Deutungshoheit unter. Gendersprache kann demnach ihren eigenen Anspruch, nämlich Menschen aller Orientierungen gleichsam anzusprechen und zu vertreten, nicht erfüllen.

Grundsätzlich ist anzumerken, dass natürliche Sprachentwicklung über einen langen Zeitraum und vor allem freiwillig stattfindet. Werden sprachliche Neuerungen durch Interessengruppen oder Institutionen von oben herab verordnet, so wie es aktuell geschieht, spricht man von Sprachlenkung und Sprachplanung. Sprache „gehört“ jedoch niemandem und kann weder von einer Minderheit willkürlich gegen den Willen einer Mehrheit verändert und erzwungen, noch von einer Mehrheit um jeden Preis auf ewig konserviert werden.

Gedankensprung: In seiner Festrede zur 650-Jahr-Feier der Universität Wien betonte Prof. Gottfried Schatz, dass Wissenschaft und Forschung sich weniger mit Wissen beschäftigten als mit Unwissen. Die wahre Heimat aller, die an Hochschulen lehren und forschen, sei die äußerste Grenze des Wissens, dort, wo es dem Unwissen weicht. Unwissen in Wissen zu verwandeln, aber auch zusätzliches Unwissen zu schaffen, das sei die Aufgabe der Universitäten, um zukünftige Generationen zu sichern. „Etwas zu sehen, was alle sehen, aber dabei etwas zu denken, was noch nie jemand gedacht hat“, das mache visionäre Forschung und Wissenschaft aus.

Weg mit den Personen!

Keine schlechte Idee. Wenn wir also in dieser Diskussion etwas sehen, was alle sehen (dass Sprache in ihrer jetzigen Form für einige gesellschaftliche Gruppierungen nicht ausreicht, um die Vielfalt des modernen menschlichen Lebens und Zusammenlebens zufriedenstellend abzubilden), warum denken wir dann nicht auch, was noch niemand gedacht hat, nämlich ob die leidigen Personenbezeichnungen überhaupt notwendig sind? Dieser Text kommt zumindest gänzlich ohne sie aus, obwohl es viele Stellen gegeben hätte, an denen sie üblicherweise verwendet worden wären. Ist es tatsächlich erforderlich, Berufsbezeichnungen an bestimmte Geschlechter zu knüpfen? Man kann im Supermarkt Beschwerden auch einfach an die „Marktleitung“ richten, sich bei Fragen an eine „Direktion“ wenden oder „im Verkauf“ arbeiten. In allgemeinen Aussagen muss nicht ersichtlich sein, um wen es sich genau handelt, es reichen auch „Informationen für die Bewerbung“. Gäbe es vielleicht Möglichkeiten des Ausdrucks, an die noch niemand gedacht hat?

Wütende Feldzüge durch die Sprachlandschaft zur Vernichtung eines jahrhundertealten Kulturguts sind jedenfalls nicht die Lösung und schließen die Mehrheit der Sprachgemeinschaft wiederum aus. Kaum noch lesbares Deutsch ist keine Antwort auf gesellschaftlichen Wandel, sondern ein intellektuelles Armutszeugnis. Mit sturem Beharren auf einmal bezogene Standpunkte kommt niemand weiter, gefragt sind Kreativität und gemeinsame visionäre Lösungen, um eine ebenso korrekte wie ausreichend diverse Sprache zu gestalten, mit der alle leben können und wollen.

Neutrale Texte, leicht lesbar

Vereinzelt findet man diese neutralen Texte bereits, sie wurden jedoch in der Diskussion zum Thema bislang leider nicht berücksichtigt. Sie sind sprachlich korrekt, stilistisch elegant, zu 100 Prozent inklusiv und vor allem leicht lesbar. Gerade Letzteres kommt dem wachsenden Bedürfnis nach einer einfachen und verständlichen Sprache in der öffentlichen Verwaltung entgegen – ein Kriterium, das Genderdeutsch in geradezu peinlicher Weise konterkariert. Für innovative Ansätze in diesem sensiblen Bereich sollte es von offizieller Seite Interesse und Unterstützung geben, um zu einer Sprache zurückzufinden, die mehr verbindet als trennt. Es sind sicher schon Fördergelder für sinnlosere Projekte bewilligt worden als für das Erforschen sprachlicher Möglichkeiten an der Grenze zwischen Wissen und Unwissen.

E-Mails an:

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2020)