Nostalgischer Fluchtort über Etsch und Eisack

Südtirol. Während die meisten Urlauber in Bozen zum Hausberg Ritten und zu der Weinstraße pilgern, bleibt Kohlern unberührt und so nostalgisch charmant wie vor hundert Jahren.

An berühmten Bergen mangelt es den Südtirolern wirklich nicht. Manche werden verehrt wegen ihres bizarren und schroffen Aussehens wie die Drei Zinnen oder der Langkofel. Andere wurden kompromisslos für den Massentourismus erschlossen, zum Beispiel der Kronplatz bei Bruneck im Pustertal. Und dann gibt es welche, die sanft und harmlos aussehen wie der Ritten nördlich von Bozen, aber wegen ihrer leichten Erreichbarkeit gefragt sind.

Kohlern hat das alles nicht. Kohlern wirkt nicht wie ein richtiger Berg, hat keinen markanten Gipfel und sieht eher wie ein großer bewaldeter Hügel aus. Kohlern ist nicht bestechend imposant, nicht über die Landesgrenzen hinaus berühmt, eher ein Mauerblümchen unter den vielen markanten Gipfeln des Landes. Aber Kohlern hat Geschichte geschrieben – und dazu erstaunliche Qualitäten für die Liebe auf den zweiten Blick. Das begann schon im Fin de Siècle. Die Leute aus der Stadt flüchteten vor der Sommerhitze hinauf auf den stark beschatteten Berg, und wer es sich leisten konnte, baute sich eine elegante Villa auf dem Hügel knapp tausend Höhenmeter über der Stadt.

1908 wurde hier auch die weltweit erste touristische Standseilbahn eröffnet, für die die Leute aus der Stadt an Etsch und Eisack schon um vier Uhr morgens zur Talstation pilgerten, die 150 Höhenmeter über dem Zentrum lag. Zu verdanken war diese innovative Großtat dem Gastwirt Josef Staffler, der zuvor schon mit diversen Bahnhofsgaststätten viel Geld verdient und damit auch eine Ahnung hatte, wie man mit mobilen Menschen gute Geschäfte machen konnte.

Aussichten bis zum Ortler

So viel zur Geschichte. Heute hat sich oben in Kohlern auf den ersten Blick nur wenig verändert – und das macht es so interessant. Die Seilbahn gibt es immer noch, allerdings in einer modernen Version mit einer zentrumsnahen Talstation, mit mehr Komfort und Geschwindigkeit. Ein Modell der ersten Kabinen kann man direkt neben der Bergstation Bauernkohlern/Colle de Contadini bewundern. Seit den Siebzigerjahren schraubt sich eine gut acht Kilometer lange, schmale und steile Straße den Berg hinauf. Aber die zeitgemäße und stilgerechte Anreise ist die mit der Seilbahn, die im Besitz der Gemeinde Bozen steht und deshalb auch relativ preisgünstige Tarife hat.

Wer oben aussteigt, fühlt sich wie in einer Zeitreise. Weit verstreut stehen stattliche alte Villen mit riesigen Gärten und hohen Zäunen, ragt ein 36 Meter hoher Holzturm in den Himmel, der grandiose Aussichten bietet. Die Aussicht ist so ein Schlüsselthema in Kohlern. Die Abgeschiedenheit in Verbindung mit den vielen Aussichtspunkten, von denen man über die Stadt Bozen mit dem Talkessel nordwestwärts weit hinein ins Meraner Land und Richtung Ortler schauen kann, schafft beim Besucher eine kontemplative Zufriedenheit.

Lichtsignal zum Rendezvous

Der Entspannungseffekt stellt sich hier rasch ein – und das auch bei gestressten Autofahrern nach der soundsovielten engen Kurve. Um das auch nachhaltig zu erleben, empfiehlt sich unbedingt ein Spaziergang auf dem sanft ansteigenden Schotterweg hinauf zur Kapelle hinter der Waldorfschule zum Gasthof Kohlern. Der Gasthof ist ein eleganter Jugendstilbau mit langer Geschichte. Wahrscheinlich hatte er schon eine wichtige Rolle in der Sommerfrischezeit, als hier oben fleißig Bälle gefeiert wurden. In dieser Zeit entstanden die alten Geschichten, die heute noch gern kolportiert werden und die davon handeln, dass man sich zwischen Kohlern und dem gegenüberliegenden Ritten gern Lichtsignale gesendet hat, wenn sich Paare zum Rendezvous verabreden wollten.

In dieser Zeit hatten sich auch etliche Deutsche hier gediegene Feriensitze angeschafft. Einige von ihnen sind noch heute da, wie zum Beispiel der Berliner Anwalt, dem die stattliche Villa Frohsinn gehört, deren Name möglicherweise in dieser Zeit des kollektiven Frohsinns entstanden sein mag. Gefeiert wird hier oben heute eher weniger. Heute geht es um das Entschleunigen und Genießen.

Der Gasthof Kohlern ist eine stilvoll renovierte Lokalität mit einer fulminanten Aussichtsterrasse, mit gediegenem Speisesaal und geschmackvoll renovierten Zimmern. Ein Highlight ist der kleine Infinitypool. Fast immer gegenwärtig ist die spektakuläre Aussicht, was vor allem die begeistert, die das Glück haben, eines der wenigen Zimmer mit Balkon zu ergattern. Die ruhigen Wälder und Wiesen mit ihrer überschaubar hügeligen Topografie sind ideales Terrain für gemütliche Ausflüge zu Fuß und etwas sportlicher mit dem Bike. Die Titschenwarte mit einer weiteren exzellenten Aussicht oder der einsame Gasthof Schneiderwiesen gehören da zu den bekannteren Zielen. Wer gut zu Fuß ist, kann sich den Wallfahrtsort Maria Weißenstein zum Ziel setzen. Die besondere Faszination an dem nostalgischen Fluchtort Kohlern ist aber die Freiheit, nach Lust und Laune zwischen der romantischen Einsamkeit und dem quirligen, eleganten Zentrum von Bozen wechseln zu können. Mit der Bahn sind es eben nur wenige Minuten.

Übernachten: Gasthof Kohlern. www.kohlern.com

Einkehren Gasthof Kohlern, Gasthof Schneiderwiesen, www.schneiderwiesen.it

Unten in der Stadt: Gut einkehren kann man klassisch südtirolerisch im Gasthaus Vögele am Obstmarkt (www.voegele.it) und im Weissen Rössl in der Bindergasse (www.weissesroessl.org).

Berge rund um Bozen: Der Ritten ist der klassische Ausflugsberg. Gut erreichbar mit der Seilbahn vom Bozner Zentrum bis Oberbozen. Schönes Wandergebiet bis Klobenstein und zum Rittner Horn (www.ritten.com). Direkt daneben baut sich Jenesien auf, das man mit der Seilbahn von der Sarntaler Straße aus erreichen kann oder mit dem Auto auf einer kurvenreichen Straße. Ebenfalls gute Wandertouren durch die Lärchenwälder Richtung Westen zum Gasthaus Edelweiss und weiter.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2020)