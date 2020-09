Moria: Grünen Klubobfrau "durchaus kampfbereit"

Das vernichtende Feuer im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos sorgt für ernst zu nehmende Dissonanzen in der österreichischen Regierungskoalition.

Deutschland, Frankreich und andere EU-Staaten wollen nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria minderjährige Migranten aufnehmen. In Österreich sprach sich die ÖVP klar dagegen aus - und stößt auf Widerstand vom Koalitionspartner: Die Grüne Klubchefin Sigrid Maurer, deren Prozess wegen übler Nachrede heute übrigens weiter geht, griff die ÖVP am Donnerstag in der "ZiB2" frontal an. Ihre Partei sei hier "durchaus kampfbereit".

Auch attestierte sie etwa Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), sich kaum noch von der FPÖ zu unterscheiden. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP), der sich am Vortag in der selben Sendung über ein "Geschrei nach Aufteilung" bezüglich Flüchtlingen alteriert hatte, wurde von Maurer ebenfalls ins Visier genommen. Sie sei von dem Wording "erschrocken" gewesen und halte dieses eines Außenministers für nicht würdig. Dass Schallenberg und Griechenland argumentieren, mit einer Verteilung der Moria-Flüchtlinge auf andere Staaten kämen nur neue Asylwerber nach, nannte sie "zynisch" und "eine bequeme Ausrede, um nicht helfen zu müssen".

Als Hintergrund vermutet die Grüne Klubchefin den Wien-Wahlkampf der ÖVP. Daher beiße ihre Partei auch "leider auf Granit". Doch der Druck auf die ÖVP werde noch steigen. Auch auf europäischer Ebene bewege sich sehr viel, verwies sie auf die Entscheidung der Niederlande, entgegen ersten Ankündigungen doch Flüchtlinge aus Lesbos anzunehmen. Wie viele Personen aufgenommen werden sollten, sagte Maurer nicht. Derzeit sei nicht die Frage wie viele, sondern ob Österreich überhaupt bereit sei, Menschen in Not zu helfen.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kritisiert im „Standard“ die Aussagen von Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP): "Ich erwarte mir mehr europäischen Geist und mehr Menschlichkeit und weniger Zynismus", meint der Grünen-Chef im "Standard". Schallenberg hatte - wie sämtliche Spitzenpolitiker der ÖVP - eine Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager abgelehnt und auch von einem "Geschrei nach Verteilung" gesprochen. Kogler will hingegen den Koalitionspartner überzeugen, dass angesichts der dramatischen und unmenschlichen Zustände in Moria insbesondere für Mütter und Kinder schnelle Hilfe notwendig sei: "Wenn Deutschlands Kanzlerin (Angela) Merkel und Frankreichs Präsident (Emmanuel) Macron und sogar der bayrische Ministerpräsident (Markus) Söder Kinder aufnehmen, dann kann das Österreich auch."

Van der Bellen: „Jetzt das Richtige tun"

Bundespräsident Alexander van der Bellen hat sich unterdessen indirekt die Aufnahme von Flüchtlingen gefordert. Geflüchtete Menschen in Moria und besonders Kinder ohne Eltern "brauchen jetzt unsere Hilfe". Österreich habe eine lange Tradition, Menschen in Not zu helfen und die Größe und Menschlichkeit jetzt das Richtige zu tun, schrieb Van der Bellen auf Twitter.

"Unser Europa sollte Kontinent des Friedens & der Menschenrechte sein. Es ist erschütternd, dass in diesem, unserem gemeinsamen Europa, tausende Menschen, gestrandet auf der Flucht vor Krieg, Verfolgung und Folter, jahrelang in menschenunwürdigen Bedingungen hausen müssen. Und jetzt haben sie auch dieses 'Obdach' verloren. Österreich hat eine lange und große Tradition, Menschen in Not zu helfen. Die Österreicherinnen und Österreicher waren immer bereit, jenen unter die Arme zu greifen, die sich selbst nicht mehr helfen konnten. Geflüchtete Menschen in Moira & besonders Kinder ohne Eltern brauchen jetzt unsere Hilfe. Europa & Österreich hat, da bin ich zuversichtlich, die Größe & Menschlichkeit jetzt das Richtige zu tun. Es sind genau jene Momente, die uns zeigen in welchem Europa wir leben", so der Bundespräsident.

(APA)