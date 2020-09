Anlässlich des 19. Jahrestages der Terroranschläge besuchen die beiden politischen Rivalen den Ort in Pennsylvania, an dem Terroristen das vierte Flugzeug zum Absturz brachten.

Anlässlich des 19. Jahrestages der Terroranschläge vom 11. September in den USA besuchen sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein Herausforderer bei der Präsidentschaftswahl, Joe Biden, heute den Ort Shanksville im US-Bundesstaat Pennsylvania.

Dort hatten islamistische Extremisten des Terrornetzwerks Al-Kaida 2001 das vierte Flugzeug zum Absturz gebracht, nachdem die anderen Mitglieder des Terrorkommandos bereits zwei Flugzeuge in das World Trade Center in New York und ein weiteres in das Pentagon in Washington gelenkt hatten.

Die jährliche Zeremonie anlässlich des Gedenkens an die fast 3000 Todesopfer in New York findet dieses Jahr inmitten der Corona-Krise statt. Ein Treffen von Hinterbliebenen wird es an der Gedenkstätte "Ground Zero" dennoch geben. Auch das 9/11-Museum soll erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie im März wieder öffnen.

(APA)