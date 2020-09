Live ab 11 Uhr: Regierung gibt neue Ampelschaltung bekannt

Anlässlich der zweiten Schaltung der Corona-Ampel lädt Türkis-Grün zu einer Pressekonferenz. Vorab hatte Wien strengere Maßnahmen gefordert. Mit Livestream.

Seit einer Woche ist die Corona-Ampel offiziell in Betrieb. Heute, Freitag, findet ihre zweite offizielle Schaltung statt, weshalb die Bundesregierung zu einer Pressekonferenz lädt. Vor sieben Tagen waren auf der Landkarte nur Wien, Graz, Linz und der Bezirk Kufstein gelb eingefärbt worden, die übrige Republik leuchtete grün auf. Heute sollen, so sickerte vorab durch, Linz ins Grüne wechseln, Innsbruck ins Gelbe. Dies gilt auch für Korneuburg, Schwaz, Reutte und Wiener Neustadt. Kufstein, Graz und Wien bleiben gelb.

Am Freitagvormittag hat der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) strengere Maßnahmen für die Bundeshauptstadt angekündigt, um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen. So sollen in Krankenanstalten und Pflegeheimen weitere Routinetests durchgeführt werden. Die Maskenpflicht im Handel, in der Gastronomie und auf Märkten soll ausgeweitet werden sowie neue Obergrenzen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen gelten.

