Achtjährige getötet: Mutter noch nicht vernehmungsfähig

Jene Frau, die im Verdacht steht, ihre achtjährige Tochter getötet zu haben, liegt nach einem Suizdiversuch im Spital.

Nach der mutmaßlichen Tötung eines achtjährigen

Mädchens am Mittwochabend in der Stadt Salzburg kann die der Tat

verdächtigte Mutter weiterhin nicht einvernommen werden. Die

42-Jährige hatte nach der Tat versucht, Suizid zu begen,

wurde aber von den Einsatzkräften gerettet und ins Spital gebracht.

Fest steht inzwischen, dass das Kind tot in der mit Wasser gefüllten

Badewanne lag.

Die genaue Todesursache konnte Polizeisprecher Hans Wolfgruber am

Freitag auf APA-Anfrage noch nicht mitteilen, weil nach der

Obduktion noch einige Ergebnisse abgewartet werden müssen. Unklar

ist seinen Angaben zufolge auch, wann die Mutter von der Polizei

einvernommen werden kann. "Das ist eine Entscheidung der Ärzte."

U-Haft verhängt

Solange die 42-Jährige nicht befragt werden kann und auch nicht

alle Spuren vom Tatort ausgewertet sind, hält die Polizei

Informationen für die Öffentlichkeit weitestgehend zurück: "Wir

wollen die Befragungen von etwaigen Zeugen und Beteiligten so

unvoreingenommen wie möglich durchführen, um maximale Objektivität

zu gewährleisten." Derzeit müssten alle Eventualitäten in Betracht

gezogen werden.

Die Mutter befindet sich weiterhin in einem Salzburger Spital. Da

inzwischen die Untersuchungshaft wegen Mordverdachts über sie

verhängt wurde, wird sie nun von Justizwachebeamten und nicht mehr

von Polizisten bewacht.

Die 42-Jährige hatte Mittwochabend selbst den Notruf gewählt. Sie

hatte beim Versuch, sich selbst das Leben zu nehmen, Verletzungen

erlitten. Einsatzkräfte versorgten sie und lieferten sie in ein

Spital ein.

(APA)