Was wollen Sie mit Wien, Herr Strache?

Rainer Nowak fragt Heinz-Christian Strache, was er mit Wien vorhat. Wie das mit der Spesenabrechnung in seiner ehemaligen Partei FPÖ war. Welche inhaltlichen Schwerpunkte er mit seiner Liste setzen will. Strache meint, er habe nichts gegen Fußgängerzonen in Wien, aber wettert gegen das „Plantschbecken“ und die Pop-Up-Radwege von Vizebürgermeisterin Birgit Hebein.