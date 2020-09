Moria wird Türkis-Grün nicht sprengen. Corona hingegen wirkt tiefer in das Gefüge der Koalition hinein. Und dann gibt es da noch die Wahl in Wien.

Gerade einmal zwei Wochen liegen zwischen „Licht am Ende des Tunnels“ und „Es wird wieder ernst“. Beides Zitate von Bundeskanzler Sebastian Kurz. Und es wird auch ernster in der Koalition. Die in der Vorwoche noch von beiden Seiten dementierten Scharmützel zwischen Sebastian Kurz und Rudolf Anschober brachen diese Woche erneut aus.