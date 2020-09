Aktivisten stehlen Skulptur aus Afrika-Museum

Aus Protest gegen „kolonialistischen Kunstraub" holten fünf Personen, die aus dem Kongo stammen sollen, eine afrikanische Statuette aus dem Afrika-Museum nahe Nijmwegen. Sie wurden von der Polizei festgenommen. Ein Video der Aktion auf Youtube hat durchaus heftige Kommentare ausgelöst.

Mehrere Aktivisten haben versucht, aus dem niederländischen Afrika-Museum in Berg in Dal nahe Nijmwegen hart an der deutschen Grenze eine Skulptur zu stehlen. Sie wollten damit nach eigenen Angaben gegen „kolonialistischen Kunstraub" protestieren.

Fünf Menschen seien vor Ort festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie kommen nach Angaben der Ermittler vermutlich aus dem Kongo. Die französischsprechenden Personen hatten von ihrer Aktion ein Video auf Youtube veröffentlicht (Link siehe unten), das durchaus heftige Kommentare nach sich gezogen hat.

Der Vorfall hatte sich am Donnerstag ereignet. In dem Video heißt es, dass das Museum etwa eine halbe Million Objekte besitze, die während der Kolonialzeit in Afrika gestohlen worden seien. "Wir bringen alles zurück nach Hause. Das ist unser Kulturerbe", sagen die Aktivisten. Und: „Wir fragen den Dieb nicht um Erlaubnis, um uns das zurückzuholen, was er gestohlen hat."

Die Museumswärter hätten gegen die Aktion zwar protestiert, seien aber nicht körperlich eingeschritten. Stattdessen wurde die Polizei alarmiert, die die drei Männer und zwei Frauen noch in der Nähe des Museums festnahm.

>>> Link zum Museum

Der Direktor des niederländischen Völkerkunde-Museums, Stijn Schoonderwoerd, sagte im Radio, dass das Museum in Berg en Dal tatsächlich auch Raubkunst besitze. "Wir haben aber bereits gesagt, dass wir für die Rückgabe von geraubten Werken sind." Die betreffende Skulptur aus dem Kongo sei nicht beschädigt worden und schon wieder im Museum. Das Haus war 1954 als römisch-katholisches Missionsmuseum gegründet worden.

Hier das Video. Ganz am Ende der Polizeieinsatz.

(APA)