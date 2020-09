Junges Gemüse im Bund

Landwirtschaftliche Kleinproduzenten müssen oft alle Register ziehen, um sich zu behaupten. Eine Generation junger Bauern zeigt, wie das gehen kann.

Alleinstellungsmerkmal meint in der Werbebranche jene Eigenschaft, die den Erfolg von der Masse trennt. In der Steiermark stellt man sich lieber zusammen als allein auf. Etwa für ein Gruppenfoto. Neun der insgesamt 16 Mitglieder der „Jungen Wilden Gemüsebauern“ formieren sich da auf Irene Gombotz’ Hof bei Straden im Einmeterabstand kichernd um (auf und in) drei Scheibtruhen.