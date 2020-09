Acht verschiedene Wölfe in Tirol nachgewiesen

Die Tiere sind für zahlreiche Schafrisse in Tirol verantwortlich und stammen aus drei unterschiedlichen Populationen.

Für die beträchtlichen Fälle an Schafsrissen im

heurigen Jahr in Tirol waren offenbar acht verschiedene Wölfe aus

drei Herkunftspopulationen verantwortlich. Diese wurden in fünf

Bezirken genetisch nachgewiesen. Das teilte das Land Tirol am Freitag mit. Zwei der Wölfe waren weiblich, sechs männlich.

Für die zuletzt bekannt gewordenen Risse auf der Leisacher

Kofelalm in Osttirol war etwa ein bis dato in Österreich noch nicht

nachgewiesenes Individuum aus der italienischen Population

verantwortlich. Zudem lag das Ergebnis jener Proben vor, die bei

einem Schafsriss am 19. August im Gemeindegebiet von Wattenberg

genommen worden waren. Dabei handelte es sich laut Land um einen

männlichen Wolf aus der mitteleuropäischen Tieflandpopulation.

Die Genotypisierung im Zuge der Risse Ende August im

Gemeindegebiet von Kössen (Bezirk Kitzbühel) ergab wiederum den

Nachweis eines Wolfes aus der dinarischen Population. "Dieses

Individuum wurde im Kaiserwinkl im Zuge der Genotypisierung schon

mehrfach festgestellt", teilte das Land in einer Aussendung mit.

(APA)