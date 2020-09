25 Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folge soll die Kultserie am 3. Oktober in Großbritannien auf die Bildschirme zurückkehren. Mit dabei der britische Thronfolger und seine Ehefrau - in Puppenversion.

Wenige Wochen vor dem TV-Comeback der Kultserie "Spitting Image" haben die Macher neue Figuren vorgestellt. Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau, Herzogin Camilla, werden als groteske Puppen in der Politsatire zu sehen sein - er mit riesigen Segelohren und sie mit Überbiss.

Mit bissigen Karikaturen von Politikern, Prominenten und der Königsfamilie war die Satire mit den Latexpuppen in den 80ern Jahren ein großer TV-Erfolg. Bis 1996 machte sich "Spitting Image" über so ziemlich alles und jeden lustig. Nicht mal die Königsfamilie wurde verschont. Im Gegenteil, die Royals wurden regelmäßig in der Serie verulkt. 25 Jahre nach der Ausstrahlung der letzten Folge soll die Kultserie am 3. Oktober auf die Bildschirme zurückkehren - zunächst allerdings nur in Großbritannien beim Streamingdienst Britbox.

Auch Harry und Meghan kamen schon zum Handkuss. (c) REUTERS

(APA/dpa)