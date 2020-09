Wiener Linien präsentierten bepflanztes Wartehäuschen

(c) APA/Fürthner

Erstmals wird auch das Dach mit Blumen oder Kräutern bepflanzt. Man wolle damit einen Beitrag für die Klimamusterstadt Wien leisten.

Warten unter dem Hochbeet: Am Freitag haben die Wiener Linien ihre neu gestalteten Wartehäuschen präsentiert. Erstmals wird auch das Dach mit Blumen oder Kräutern bepflanzt. Insgesamt 16 verschiedene Pflanzenarten - darunter Jasmin und Lavendel - sollen Fahrgäste und Insekten erfreuen.

"Wir kämpfen mit einer Vielzahl von Maßnahmen gegen Hitzeinseln in unserer Stadt. Begrünungen bei Öffi-Haltestellen spenden Schatten und helfen so die Umgebungstemperatur zu senken. Das ist ein aktiver Beitrag für die Klimamusterstadt Wien", betonte die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei der Präsentation des Pilotprojekts am Ring.

Sowohl die Rückseite als auch das Dach der Wartezone ist bepflanzt. Ein integrierter Wasserspeicher sorgt dafür, dass Regenwasser gespeichert und die Pflanzen ausreichend bewässert werden, wie betont wurde. Die neue Haltestelle ist laut Wiener Linien auch deutlich größer als bisherige. Das bringe den Vorteil von mehr Sitzplätzen und Barrierefreiheit mit sich, hieß es.

(APA)