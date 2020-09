Russland: Nawalny-Lager will dem Kreml Denkzettel erteilen

Bei der Regionalwahl am Sonntag hofft die Opposition trotz des Giftanschlags auf Nawalny auf Erfolge. Beste Chancen hat eine Wahlkoalition in Nowosibirsk.

Moskau/Nowosibirsk. Vor fast genau vier Wochen saßen Alexej Nawalny und Sergej Bojko im Grünen und sprachen darüber, was alles schief läuft in Nowosibirsk. Die Szene ist auf Video festgehalten. Die beiden Oppositionspolitiker sitzen auf dem Rasen im Akademgorodok, dem Akademikerstädtchen von Nowosibirsk aus sowjetischer Zeit. Nowosibirsk ist die drittgrößte Stadt Russlands: eine junge, moderne Ansiedlung am Ufer des Ob, angebunden an die Transsib.



Akademgorodok ist eine Forscherstadt. Hier leben viele kluge Leute, und doch ist der Ort nicht wie das Silicon Valley zum Inkubator von Innovation geworden. „Die Löhne sind niedrig“, erklärt Bojko, Chef des örtlichen Nawalny-Stabs, seinem Gast. „Im Sommer gibt es praktisch kein Warmwasser.“ „Kein Warmwasser?“, fragt Nawalny ungläubig. Die Lokalpolitik, so Bojko, kümmere sich nicht um die Verbesserung der Infrastruktur.



Vor der Lokalwahl am 13. September ist Nawalny nach Sibirien gekommen, um lokale Aktivisten zu unterstützen. In Nowosibirsk dreht er ein Video, das bisher fast fünf Millionen Menschen gesehen haben, das die Missstände in der Metropole anprangert: mangelhafter Wohnbau, Korruption, Umweltverschmutzung, und eben fehlende Regionalentwicklung. Die Botschaft ist klar: Die Kreml-Partei Einiges Russland ist schuld an der Misere. Ihre Funktionäre sollen am Sonntag abgewählt werden.