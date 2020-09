Formel 1: Mercedes gibt in Mugello das Tempo vor

Valtteri Bottas markierte im Training Bestzeit vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton.

Valtteri Bottas hat das Formel-1-Training vor dem Großen Preis der Toskana dominiert. Der Mercedes-Fahrer markierte am Freitag in Mugello in Italien in 1:16,989 Minuten vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton die klare Bestzeit. Der Weltmeister aus Großbritannien lag gut zwei Zehntelsekunden hinter dem Finnen und knapp vor dem Niederländer Max Verstappen im Red Bull.

Vor dem 1.000. Grand Prix von Ferrari kamen die Scuderia-Piloten Charles Leclerc (10.) und Sebastian Vettel (12.) nicht über Ränge im Mittelfeld hinaus und hatten mehr als 1,4 Sekunden Rückstand. Vettel musste sein diesmal bordeauxrot lackiertes Dienstfahrzeug am Ende der zweiten Session mit einem Antriebsproblem ausrollen lassen. Davor hatte er sich bereits von der Strecke gedreht.

(APA/dpa)