Die Europaabgeordneten plädieren in einem Schreiben für „nachhaltige Lösungen“. Der Brief ist an die zuständigen EU-Kommissare und an den deutschen Innenminister Horst Seehofer gerichtet.

Nach dem Brand des Flüchtlingslagers Moria warnen mehr als 150 Europaabgeordnete eindringlich vor dem Wiederaufbau des Camps und mahnen die Aufnahme der rund 13.000 Migranten durch andere EU-Staaten an. "Moria wieder aufzubauen ist keine Lösung, ebenso wenig ist eine Lösung, andere Camps mit ähnlichen Bedingungen zu schaffen", heißt es in einem Schreiben vom Freitag.

Der Brief ist an die zuständigen EU-Kommissare sowie an den deutschen Innenminister Horst Seehofer als Vertreter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gerichtet. Für die Menschen aus dem zerstörten Camp müssten nachhaltige Lösungen gefunden werden, indem sie von anderen EU-Staaten aufgenommen werden, schreiben die Abgeordneten mehrerer Fraktionen.

„Jahrelang schon davor gewarnt"

Initiiert hat das Schreiben eigenen Angaben zufolge der migrationspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Erik Marquardt. "Die Menschen müssen kurzfristig humanitär versorgt werden", sagte er. Hilfsorganisationen und Sachverständige hätten jahrelang vor solch einer Katastrophe gewarnt.

Die Abgeordneten fordern nun auch, dass Griechenland mit Corona-Tests für die Migranten und die Einheimischen sowie mit medizinischem Personal und mit Ausrüstung versorgt werden müsse.

Die meisten - mehr als 60 - der 159 Unterzeichner des Briefs gehören den Grünen im Europaparlament an. Das Schreiben wurde aber auch von Sozialdemokraten, Linken und einigen Christdemokraten unterschrieben. Hinzu kommen drei Fraktionslose sowie ein Mitglied der rechten EKR-Gruppe.

(APA/dpa)