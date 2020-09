Lager Liebenau: Erinnerung an vergessene Geschichte

Graz präsentiert eine Erinnerungstafel an der Mur. Die Aufarbeitung dieses lang vergessenen Stücks Grazer Geschichte sei damit aber noch nicht abgeschlossen.

Graz. Das frühere Lager Liebenau war das größte Zwangsarbeiterlager in Graz in der NS-Zeit. Welche Gräuel hier geschen sind, war lang fast vergessen, es wurde erst in den vergangenen Jahren aufgearbeitet. Im April sollte eine Gedenktafel eröffnet werden. Schließlich waren es im April 75 Jahre, dass das Lager zu einer Zwischenstation ungarischer Jüdinnen und Juden auf den Todesmärschen ins KZ Mauthausen wurde. Mindestens 34 Menschen wurden hier erschossen.



Die Präsentation musste im April coronabedingt verschoben werden. Am Freitag konnte sie nachgeholt werden. Der Termin war nicht zufällig gewählt, wie Kultur- und Finanzstadtrat Günter Riegler (ÖVP) betonte: Am 11. September 1947 hatte in Graz der Prozess gegen vier ehemalige Lager-Wächter begonnen. Nach diesem Prozess vor dem britischen Militärgericht, bei dem zwei Todesurteile wegen Kriegsverbrechen ausgesprochen wurden, war im wahrsten Sinn des Wortes Gras über das Areal gewachsen. Wo sich einst Baracken befanden, entstanden Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen.



Barbara Stelzl-Marx, die Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts (LBI) für Kriegsfolgenforschung, hat sich vor rund 20 Jahren erstmals mit der Lagergeschichte beschäftigt und 2013 die Ergebnisse unter dem Titel „Das Lager Graz-Liebenau in der NS-Zeit“ publiziert. Besonders vorangetrieben hat die Aufarbeitung der Geschichte dieses Areals auch das Ehepaar Rainer und Uschi Possert, die über viele Jahre an dem Thema drangeblieben sind, auch gegen erhebliche Widerstände, wie Rainer Possert erzählt. Er, Allgemeinmediziner und Psychotherapeut, ist Vorstand des Vereins Gedenkinitiative Graz-Liebenau und er begrüßt es, dass es nun einen offiziellen Ort des Gedenkens gibt, „auch wenn es sehr, sehr lang gedauert hat“.

„Hat sehr, sehr lang gedauert“

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückten diese Verbrechen erst im Zuge der Diskussion über das geplante Murkraftwerk, dessen Staustufe den Bereich des ehemaligen Lagers tangierten sollte. Tatsächlich sind dann Archäologen im Vorfeld des Baus und während des Baus auch auf die Fundamente etlicher Baracken oder einen Luftschutzdeckungsgang des einstigen Lagers gestoßen.



Die Gedenktafel wurde nun im im Bereich des nach der steirischen Widerstandskämpferin Maria Cäsar benannten Parks, über den sich das Lager Liebenau erstreckte, errichtet. Die Tafel mit der aktuellen Topografie des Parks und seiner Umgebung wird vom Plan des früheren Zwangsarbeiterlagers überlagert. Ein Text geht auf die Eckdaten der Geschichte ein und erläutert die Angebote zur vertiefenden digitalen Auseinandersetzung. Dazu gehören eine App, die Infos zum Rundgang zu Punkten des einstigen Areals bereithält.



Mit der Enthüllung der Tafel wurde auch ein Bezug zur Oper Graz hergestellt: Am Freitag wurde hier eine Filmdoku über das Lager gezeigt – und in der Oper findet am 18. September die Premiere von Mieczyslaw Weinbergs Oper „Die Passagierin“ nach dem Buch der KZ-Insassin Zofia Posmysz statt.



Stadtrat Riegler kündigt bei der Präsentation ein weiteres Forschungsprojekt mit dem Ludwig-Boltzmann-Institut an, eine Datenbank zu den zivilen Zwangsarbeitern zwischen 1939 und 1945.

Barbara Stelzl-Marx sagte, nach der Erinnerungstafel werde es auch ein Mahnmal geben. Dazu soll es in der Nähe eine Stolperschwelle geben, die im Herbst verlegt werde, analog zu den Stolpersteinen. Von vielen Opfern kenne man keine Namen – auch nicht, ob sich noch Tote unter der Erde befänden.

Aufarbeitung nicht zu Ende

Aus diesem Grund ist auch für Rainer Possert die Aufarbeitung lang nicht abgeschlossen. „Es gibt noch Flächen, auf denen Opfer vermutet werden“, sagt er und erinnert an zwei Opfer, die 1991 beim Bau des Kindergartens auf dem Areal gefunden wurden. „Es gibt verfüllte Trichter, die gehören untersucht“, sagt Possert, der bedauert, dass archäologische Ausgrabungen zugeschüttet wurden. „Von den eindrucksvollen Grabungen ist nichts übrig, die Graffiti der Opfer sind nicht zugänglich.“ (cim)