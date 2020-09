All together now

Unsere bleiernen Provinz-Adoleszenzen überlebten wir durch andauerndes Abspielen von „Rubber Soul“, „Revolver“, dem „Weißen Album“ und „Abbey Road“ in den Mansardenzimmern unserer Elternhäuser. Über das Phänomen Beatles – als die Fundamente bebten.

Penny Lane“, „Strawberry Fields“ und „Yellow Submarine“ haben wir als Jugendliche auf den Kofferplattenspielern der Eltern oder älterer Geschwister in Rohbauhäusern und Partykellern abgespielt. „Love Me Do“ und „She Loves You“ summten uns schon als Kinder um die Ohren. Als Band, als Einzelpersonen, als Galionsfiguren – wie entfernte Cousins waren John, Paul, George und Ringo immer um uns. Egal, ob Land- oder Stadtkinder, unter- oder oberschichtig: Die Jahrgänge der 50er- und frühen 60er-Jahre standen mit dem Universum der Beatles in ständigem Funkkontakt.