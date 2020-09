Spielfreude trotz Millionenverlusten

„You’ll never play alone“: Jürgen Klopp ist in Liverpool omnipräsent.

Liverpool bleibt der Klub, den es zu schlagen gilt. Aber nicht nur die Nachbarn aus Manchester wollen da mitreden, sondern auch Chelsea. Und was macht der „Alpen-Klopp“?

London. Eine Woche war vergangen, nachdem sich Jürgen Klopp mit dem Meistertitel für den Liverpool FC zum König der Merseyside und von ganz England, nein: der ganzen Fußball-Welt gekrönt hatte. Und immer noch wurde er gefragt, ob er am Ziel seiner Träume angelangt sei. Er sagte: „Nächste Saison haben wir nichts zu verteidigen, sondern werden angreifen.“

In dem Auftaktspiel zur 29. Auflage der Premier League gegen Aufsteiger Leeds (Samstag, 18.30 Uhr, live Sky) mit Trainerlegende Mario Bielsa werden die Reds danach trachten, der Saison gleich wieder ihren Stempel aufzudrücken.

Sparen da, Kaufrausch dort

Ihre Vormacht zu brechen wird Aufgabe von Herausforderern wie den beiden Nachbarn aus Manchester sowie den Londoner Klubs Chelsea, Tottenham und Arsenal sein. Das wird schwer: In den vergangenen zwei Jahren holte Liverpool 186 Punkte, schoss 174 Tore. Und: Klopp vertraut seit nunmehr drei Jahren mehr oder weniger derselben Mannschaft. Der Grieche Kostas Tsimikas ist die einzige halbwegs namhafte Verstärkung.

Dafür ist der Ex-Salzburger Takumi Minamino nach einem halben Jahr voll in die Mannschaft gewachsen und stehen mit Rhian Brewster, Neco Williams oder Curtis Jones Jungspunde vor dem Durchbruch.

In Coronazeiten kommt auch kein Klub ungeschoren durch finanzielle Tiefen. Keiner, bis auf Chelsea. Mit Thiago Silva, Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech und Ben Chilwell lässt Oligarch Roman Abramowitsch an seinen Ambitionen keinen Zweifel: „Ich bin nicht hierhergekommen, um Vierter zu werden“, sagt Manager Frank Lampard, der weit mehr als 200 Millionen Euro für Spieler ausgeben durfte.

Arsenal und Tottenham können davon nicht einmal träumen. Leidgeprüfte Gunners-Fans haben aber mit Mikel Arteta erstmals seit Menschengedenken wieder Hoffnung auf eine herzeigbare Saison und dürfen sich im Oktober auf Arsène Wengers Autobiografie freuen: „My Life in Red and White“.

Mourinho, der „Maurer“

Tottenham-Anhänger werden weiter an dem von Manager José Mourinho praktizierten Spielstil leiden, aber sich an ermauerten Punkten erfreuen dürfen. Und die Citizens? Selbst mit einer besseren Abwehr wäre Pep Guardiola vergangene Saison gegen Liverpool nicht Meister geworden. 18 Punkte Rückstand waren aber eine Demütigung. Mit der Verpflichtung des Innenverteidigers Nathan Aké soll eine zentrale Schwachstelle von Manchester City behoben werden.

Dass hingegen die Wiedervereinigung von Guardiola mit Lionel Messi (bleibt bei Barcelona) nicht zustande kommt, wird sich für beide als Glück erweisen.

Ebenfalls viel gut zu machen hat Manchester United. Zehn Jahre ist es her, dass die „Red Devils“ das letzte Mal den Meistertitel feierten. So verblasst ist einstiger Ruhm, dass selbst Jadon Sancho den Klubchefs für einen Wechsel nach Old Trafford das Weiße aus den Augen holt. Er wird eher in Dortmund bleiben. Oder doch nicht?

Nachdem David Alaba wie jedes Jahr wohl auch in dieser Transferperiode nicht nach England wechseln wird, ist es wieder Trainer Ralph Hasenhüttl und Christian Fuchs (Ersatzspieler bei Leicester City) vorbehalten, Österreichs Fußballehre hochzuhalten. Gelingt es Hasenhüttl, seine Truppe mitreißend und kaltschnäuzig spielen zu lassen, könnte sein Projekt in Southampton seinem Ruf als „Alpen-Klopp“ alle Ehre machen.

Ebenfalls eine Bereicherung erhoffen sich die Fußball-verrückten Fans jedenfalls von der Rückkehr des Traditionsvereins Leeds United nach 17 Jahren in die oberste Spielklasse. Dagegen sind die beiden anderen Aufsteiger West Bromwich und Fulham für den Abstiegskampf wohl schon vor dem ersten Spieltag gesetzt. Ebenso einstige Größen wie Aston Villa, Newcastle United oder West Ham United.

Weiterhin keine Fans erlaubt

Auskommen wird man wohl noch länger ohne Zuschauer müssen. Den geplanten Termin der Stadienöffnung will Premierminister Boris Johnson nun nach Zunahme der Neuinfektionen wieder prüfen. Schon bisher haben die Vereine allein durch entgangene Zuschauereinnahmen mehr als eine halbe Milliarde Pfund verloren. Liga-Chef Richard Masters sagt: „So kann es nicht weitergehen“. Doch schon ab heute heißt es wieder: The show must go on.

