In New York explodiert die Gewalt

Gewalt in New York

Zu Beginn der Woche krachte es in Crown Heights in Brooklyn: Fünf Menschen wurden erschossen, darunter ein sechsjähriger Bub.

Die Metropole New York zählte allein von Mai bis August 791 Schießereien. Nun schlägt die Wirtschaftselite in einem offenen Brief an den linksliberalen Bürgermeister, Bill de Blasio, Alarm.

New York. Tragische Beispiele für die zunehmende Gewalt in der größten US-Stadt gibt es zur Genüge. Im Juli starb ein einjähriger Bub im Stadtviertel Bedford-Stuyvesant in Brooklyn, eine Gang hatte es auf seine Familie abgesehen. Im August erschossen rivalisierende Gruppen einen unbeteiligten Mann im Lincoln Terrace Park, während auf den Tennisplätzen nebenan Kinderkurse über die Bühne gingen. „Es war ein extremer Sommer“, sollte Polizeichef Dermot Shea sagen, und kaum jemand in New York City wird ihm widersprechen.