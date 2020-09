Die ganze Wahrheit

Soros, Gates – papperlapapp! Der wahre Hintergrund hinter Corona ist ganz ein anderer: die Islamisierung!

Ist Ihnen das schon aufgefallen:

1. Männer, die Frauen vor einem Dreivierteljahr noch die Hand gegeben haben, geben ihnen nun auf einmal nicht mehr die Hand.

2. Die Verschleierung im öffentlichen Raum, in Supermärkten, in Geschäften, in Banken hat massiv zugenommen. Man sieht nur noch die Augen.

3. Viele Menschen kamen im Lockdown wegen des Home-Working und des Home-Schooling untertags nicht mehr zum Essen. Sie holten das dann am Abend, nach Sonnenuntergang, wenn die Kinder schon im Bett waren, in rauen Mengen nach. Ein Vorgeschmack auf den Ramadan also.

4. Die meisten Bezirke in Österreich sind auf einmal grün. Wie Sie wissen, die traditionelle Farbe des Islam. Nur Wien versuchte hier gegenzusteuern, wollte sogar orange werden. Aber Rudolf Anschober – ein Grüner (!) – hat das verhindert.

Und wem das alles noch nicht Beweis genug ist: Norbert Hofer trägt mittlerweile einen Vollbart. Und Wien entwickelt sich immer mehr zum Corona-Mekka. (oli)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 12.09.2020)