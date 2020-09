Unwissen oder bewusste Irreführung? Der Trick mit der Gleichsetzung von Flucht und Migration. Wie Van der Bellen und Grüne an der ÖVP scheitern könnten.

Nimmt man manche Aussagen von Vertretern der Bundesregierung in der vergangenen Woche zum Nennwert, so ist nur ein Schluss zulässig: Entweder sie wissen nicht, was sie da sagen, dann sind sie mehr als bedenklich. Oder sie wissen es, dann waren diese Aussagen bewusst irreführend.